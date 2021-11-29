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Lodosun gözü yaşlı olur dedikleri! İzmir sular altında kaldı, fırtına nedeniyle sahillerde deniz taştı! Araçlar su içerisinde yüzüyor!

İzmir'de etkisini gösteren fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde bulunan sahilde deniz taştı. Araçlar su içinde yüzerek seyir ediyor. Kentte, fırtınanın ardından sağanak yağış bekleniyor.

İzmir'de sabah saatlerinden itibaren lodos etkisini gösterdi. Fırtına sebebiyle sahillerdeki denizlerin yola taşması, bir çok vatandaşa zor anlar yaşattı. İşlerine toplu taşıma veya şahsi araçlarıyla giden insan, arabalarını su içinde kullanmak durumunda kaldılar. Sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan İzmirliler "Fırtına" etiketi altında buluştular. 

Lodosun gözü yaşlı olur dedikleri! İzmir sular altında kaldı, fırtına nedeniyle sahillerde deniz taştı! Araçlar su içerisinde yüzüyor!

SAATTEKİ HIZI 110 KİLOMETREYE ÇIKTI

Birçok vatandaşı panik eden fırtınanın, saatteki hızı 110 kilometre olarak belirlendi. Fırtına nedeniyle vapur seferleri iptal edilen kentte, sahillerden deniz karaya boşaldı. 

 

Tram İzmir’den yapılan açıklamada Ataşehir-Yunuslar ve Nikah Sarayı-Alaybey durakları arasında tramvay seferlerinin de iptal edildiği bilgisi verildi. Yunuslar ve Nikah Sarayı durakları arasında ESHOT otobüsleriyle ulaşımın sağlandığı ifade edildi.

Lodosun gözü yaşlı olur dedikleri! İzmir sular altında kaldı, fırtına nedeniyle sahillerde deniz taştı! Araçlar su içerisinde yüzüyor!

Lodosun gözü yaşlı olur dedikleri! İzmir sular altında kaldı, fırtına nedeniyle sahillerde deniz taştı! Araçlar su içerisinde yüzüyor!Lodosun gözü yaşlı olur dedikleri! İzmir sular altında kaldı, fırtına nedeniyle sahillerde deniz taştı! Araçlar su içerisinde yüzüyor!

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