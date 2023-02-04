Logan Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Logan Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Logan Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Logan Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Logan Costa 1 Nisan 2001 tarihinde Saint-Denis şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Yeşil Burun Adaları,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Logan Costa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Logan Costa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 20 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Logan Costa'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Logan Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Logan Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Logan Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Logan Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Stade Reims B

1 Temmuz 2020 yılında Stade Reims

10 Temmuz 2020 yılında Le Mans FC

30 Haziran 2021 yılında Stade Reims

20 Ağu 2021 yılında Toulouse

Logan Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Logan Costa şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Logan Costa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeşil Burun Adaları takımında 14 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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