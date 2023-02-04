Logan Delaurier Chaubet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Logan Delaurier Chaubet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Logan Delaurier Chaubet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Logan Delaurier Chaubet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Logan Delaurier Chaubet 22 Nisan 2002 tarihinde Saint-Jean-de-Verges şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Logan Delaurier Chaubet Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Logan Delaurier Chaubet, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Logan Delaurier Chaubet'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Logan Delaurier Chaubet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Logan Delaurier Chaubet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Logan Delaurier Chaubet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Logan Delaurier Chaubet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2022 yılında G. Bordeaux

Logan Delaurier Chaubet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Logan Delaurier Chaubet şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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