Logan Gdula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Logan Gdula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Logan Gdula kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Logan Gdula ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Logan Gdula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Logan Gdula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Logan Gdula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Logan Gdula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Logan Gdula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Logan Gdula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Logan Gdula 13 Ekim 1996 tarihinde Norwich, Connecticut şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Logan Gdula Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 10 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Logan Gdula'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Logan Gdula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Logan Gdula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Logan Gdula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Logan Gdula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Demon Deacons

1 Mayıs 2017 yılında Carolina Dynamo

1 Ağustos 2017 yılında Demon Deacons

1 Mayıs 2018 yılında Carolina Dynamo

1 Ağustos 2018 yılında Demon Deacons

11 Ocak 2019 yılında Cincinnati

16 Şubat 2019 yılında Phoenix Rising

17 Mayıs 2019 yılında Cincinnati

18 Mayıs 2019 yılında Hartford

30 Kasım 2019 yılında Cincinnati

12 Şubat 2020 yılında Charleston

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

10 Mayıs 2022 yılında Hartford

Logan Gdula kimdir

Logan Gdula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Logan Gdula şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Logan Gdula nereli

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