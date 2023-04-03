Logan Lebrun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Logan Lebrun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Logan Lebrun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Logan Lebrun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Logan Lebrun {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Logan Lebrun Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Valenciennes FC B futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Logan Lebrun'nin Valenciennes FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Logan Lebrun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Logan Lebrun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında VAFC U19
1 Temmuz 2022 yılında Valenciennes B
Logan Lebrun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Logan Lebrun şuan Valenciennes FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.