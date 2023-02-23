Logan Rogerson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Logan Rogerson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Logan Rogerson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Logan Rogerson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Logan Rogerson 28 Mayıs 1998 tarihinde Hamilton şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yeni Zelanda uyrukludur.Gerçek adı da Logan Tipene Rogerson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Logan Rogerson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Logan Rogerson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Haka futbol takımında oynamaktadır. FC Haka takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Logan Rogerson'nin FC Haka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Logan Rogerson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RogersonLogan

http://www.instagram.com/loganrogerson/

http://www.facebook.com/logan.rogerson.5

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Logan Rogerson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Logan Rogerson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Logan Rogerson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Logan Rogerson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2015 yılında Wellington P.

24 Temmuz 2018 yılında Carl Zeiss Jena

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

23 Ekim 2019 yılında Auckland City

21 Mart 2021 yılında HJK Helsinki

12 Ağustos 2021 yılında FC Haka

31 Aralık 2021 yılında HJK Helsinki

1 Ocak 2022 yılında FC Haka

Logan Rogerson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Logan Rogerson şuan FC Haka takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Logan Rogerson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wanderers SC (2013-2015)

Yeni Zelanda takımında 17 numaralı formasıyla 12 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U23 takımında 9 numaralı formasıyla 21 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 14 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U17 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 11 gol atmıştır.

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