Logan: Wolverine filmi bu akşam sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor. TV'de ilk kez Kanal D ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulacak filmin konusu ve oyuncuları da merak konusu oldu. Peki Logan: Wolverine filmi konusu nedir? Oyuncuları kim? Ne zaman nerede çekildi?

LOGAN: WOLVERİNE FİLMİ KONUSU

Logan: Wolverine, James Mangold tarafından yönetilen ve Marvel Comics'in kurgusal karakteri Wolverine'den uyarlanan 2017 yapımı Amerikan süper kahraman filmi. X-Men film serisinin onuncu ve Wolverine karakterinin üçüncü ve son filmi olarak tasarlandı.Film Mark Millar ve Steve McNiven tarafından üretilen İhtiyar Logan'dan esinlendi.

Filmin senaryosu yönetmen Mangold'un hikâyesinden Scott Frank ve Michael Green tarafından yazıldı. Filmin başrolünde Hugh Jackman yer alırken, Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant ve Dafne Keen yardımcı rollerde yer aldı. Filmin temel çekimleri 2 Mayıs 2016'da Louisiana'da başladı ve 19 Ağustos 2016'da New Mexico'da sona erdi.

Logan galasını 67. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde yaptı ve 3 Mart 2017'de ABD'de gösterime girdi.

LOGAN: WOLVERİNE FİLMİ OYUNCU KADROSU

Hugh Jackman, Logan / Wolverine

Patrick Stewart, Charles Xavier l / Professor X

Richard E. Grant, Zander Rice

Boyd Holbrook, Donald Pierce

Stephen Merchant, Caliban

Dafne Keen, Laura Kinney