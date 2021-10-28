Logaritma ne demek, TDK'ya göre Logaritma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Logaritma ne demek? Logaritma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi logaritma kelimesi. Peki logaritma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre logaritma nedir, logaritma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LOGARİTMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Logaritma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Logaritma kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre logaritma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir üssel eşitlikte taban ve sonuç belirliyken üssün bulunması yolu



LOGARİTMA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Pozitif terimli bir geometrik dizinin terimlerinin logaritması, aritmetik dizi oluşturur: 1, 10, 100, 1000, 10000 ... geometrik dizisinin terimlerinin logaritması 0, 1, 2, 3, 4 ... aritmetik dizisini oluşturur.



LOGARİTMA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- logaritma tablosu

