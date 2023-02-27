Logi Hrafn Robertsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Logi Hrafn Robertsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Logi Hrafn Robertsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Logi Hrafn Robertsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Logi Hrafn Robertsson 22 Temmuz 2004 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Logi Hrafn Robertsson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Logi Hrafn Robertsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 20 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Logi Hrafn Robertsson'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Logi Hrafn Robertsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Logi Hrafn Robertsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Logi Hrafn Robertsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Logi Hrafn Robertsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Haziran 2019 yılında Hafnarfjördur

Logi Hrafn Robertsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Logi Hrafn Robertsson şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Logi Hrafn Robertsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 3 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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