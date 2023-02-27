Logi Tomasson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Logi Tomasson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Logi Tomasson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Logi Tomasson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Logi Tomasson 13 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Logi Tomasson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Logi Tomasson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 1 Kasım 2016 tarihinde katılmıştır. Logi Tomasson'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 1 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Logi Tomasson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Logi Tomasson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Logi Tomasson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Logi Tomasson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2016 yılında Víkingur

20 Temmuz 2018 yılında Thróttur

16 Ekim 2018 yılında Víkingur

30 Haziran 2020 yılında Hafnarfjördur

16 Ekim 2020 yılında Víkingur

Logi Tomasson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Logi Tomasson şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Logi Tomasson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 3 numaralı formasıyla 6 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 3 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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