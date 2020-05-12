Logo Yazılım'dan stratejik bulut İK yatırımı

İSTANBUL (AA) - Logo Yazılım, Peoplise (Elba HR AŞ) hisselerinin yüzde 86,70'inin satın alınması konusunda anlaşma sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Logo Yazılım ile Peoplise (Elba HR AŞ) sermayesinin yüzde 86,70’ini temsil eden şirket paylarının satın alınması konusunda anlaştı ve hisse devir işlemleri tamamlandı.

Kurumsal firmaların tüm işe alım ihtiyaçları için tasarlanmış entegre ve video özellikli dijital insan kaynakları yönetimi platformu olan Peoplise, kendini Yetenek Yönetimi Sistemi olarak konumlandırarak başvuru takip sistemlerini (ATS) sosyal medya kaynaklı işe alımları, dijital değerlendirme ve markalaşma araçlarını içeren mobil uyumlu platforma dönüştürüyor.

Peoplise, insan kaynakları alım süreç yönetim sistemi ile, işe alım yapılacak bir pozisyon ve o pozisyondaki bir aday ile ilgili her türlü test sonucu, adayın cevapları, mülakat kayıtları gibi bilgileri bir arada bulunduruyor ve adayın değerlendirilmesini otomasyonla kolaylaştırarak, hızlandırıyor. Peoplise, başta Brand Finance'in En Değerli 100 Türk Markası listesinde ilk 25'e giren 17 değerli firma olmak üzere, finansal hizmetler, perakende, üretim ve profesyonel hizmet sektörlerinde 90’dan fazla kuruma hizmet sunuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut, Logo'nun geleceğe olan inancının ve yatırımlarının devam ettiğini belirtti.

Tekbulut, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan bu zorlu günlerin geçeceğini biliyoruz. Türkiye’nin halka açık en büyük yazılım şirketi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek, ülkemiz için yüksek katma değer yaratmaya devam etmek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Peoplise hisselerinin alımı konusunda anlaşarak büyüme yolunda bir adım daha atmış olduk. Logo’nun KOBİ’lere yönelik çözümleri içinde İnsan Kaynakları önemli bir paya sahiptir. Logo geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğu Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmaları sayesinde elde etmiş olduğu bulut tabanlı teknolojilerle çok sayıda ve farklı ölçekte şirkete hizmet sağlamayı ve küresel rekabetçi ürünlerle İnsan Kaynakları özelinde ihracata açılmayı hedefliyor. Peoplise ürünlerinin Logo'daki standart İnsan Kaynakları çözümlerini tamamlayan özellikte olması, koronavirüs (Kovid-19) sonrası iş süreçlerini destekleyecek nitelikte olması, Peoplise'dan gelecek yönetici ekibin bu alandaki geniş bilgi ve yurt dışı tecrübesi İnsan Kaynakları yönetiminden İnsan Sermayesi Yönetimi HCM (Human Capital Management) geçişimizi sağlayacak, farklı ölçekteki şirketlere ve sonra da küresel pazarlara geçişimizi destekleyecek özelliktedir."

Logo Yazılım Grup Üst Yöneticisi (CEO) Buğra Koyuncu ise kurumların işe alım süreçlerini tamamen dijital hale getiren, yenilikçi bulut insan kaynakları teknoloji girişimi olarak hizmet veren Peoplise'ın, Logo Yazılım bünyesine katılmasıyla çözüm kümelerini zenginleştirmiş olduklarını, kendilerini bu anlamda büyütecek ve güçlendirecek yeni teknolojilere ve ürünlere yatırım yapmayı çok önemsediklerini belirtti.

Koyuncu, Peoplise'ın Logo çözüm ailesine katılmasının bu çerçevede son derece önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Peoplise Genel Müdürü Çağatay Güney de, "Logo Yazılım gibi çok değerli ve güçlü bir aileye katıldığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Logo Yazılım’ın deneyimi ve altyapısı ile güçlendireceğimiz yaratıcı bulut ürünlerimizi tüm dünyaya sunmak artık çok daha kolaylaşacak. Başta dijital aday bulma robotumuz ve akıllı başvuru takip sistemimiz olmak üzere Peoplise ürün portföyünü, öncelikle Avrupa, sonra da Amerika pazarlarına başarıyla taşıyacağız." ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA