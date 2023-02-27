Lohan Dewalque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lohan Dewalque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lohan Dewalque kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lohan Dewalque ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.