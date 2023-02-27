Lohan Dewalque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lohan Dewalque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lohan Dewalque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lohan Dewalque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lohan Dewalque 28 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Lohan Pascal Dewalque şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lohan Dewalque Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B&E CONSULT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lohan Dewalque'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Lohan Dewalque Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lohan Dewalque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında RFCU Luxem. U17
1 Temmuz 2021 yılında RFCU Luxem. U19
1 Temmuz 2022 yılında RFCU Luxembourg
Lohan Dewalque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lohan Dewalque şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.
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