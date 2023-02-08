Lohan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lohan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lohan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lohan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lohan 20 Eylül 1995 tarihinde Carmo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lohan dos Santos Freire şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lohan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lohan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lohan'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lohan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lohan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lohan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lohan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ekim 2017 yılında Resende-RJ

30 Nisan 2018 yılında Friburguense-RJ

11 Ocak 2019 yılında CSA

28 Mayıs 2019 yılında Friburguense-RJ

25 Haziran 2019 yılında ABC FC

21 Eylül 2019 yılında Friburguense-RJ

22 Kasım 2019 yılında Botafogo

6 Ekim 2020 yılında América-MG

16 Eylül 2021 yılında Confiança-SE

19 Ocak 2022 yılında Criciúma EC

Lohan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lohan şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.