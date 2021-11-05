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Lohusa ne demek, TDK'ya göre Lohusa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lohusa kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lohusa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lohusa nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lohusa kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lohusa ne demek, TDK'ya göre Lohusa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lohusa ne demek? Lohusa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lohusa kelimesi. Peki lohusa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lohusa nedir, lohusa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

LOHUSA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lohusa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Lohusa kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre lohusa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yeni doğum yapmış kadın

LOHUSA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Annemin lohusa yatağı, evin cepheye doğru, sonundaki ön odada idi.

LOHUSA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- lohusa humması, lohusa otu, lohusa şekeri, lohusa şerbeti

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