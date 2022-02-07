Lohusalık ne demek, TDK'ya göre Lohusalık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lohusalık ne demek? Lohusalık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lohusalık kelimesi. Peki lohusalık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lohusalık nedir, lohusalık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LOHUSALIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lohusalık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre lohusalık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lohusa olma durumu

- Doğumdan sonraki yedi veya kırk günlük dönem

