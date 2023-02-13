Loic Badiashile kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loic Badiashile Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loic Badiashile adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loic Badiashile Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loic Badiashile 5 Şubat 1998 tarihinde Limoges şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo DC uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Loïc Badiashile Mukinayi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loic Badiashile Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CANTERASPORT yapmaktadır. Loic Badiashile, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Loic Badiashile'nin Burgos CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Loic Badiashile Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Loic_Badiashile

Loic Badiashile Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Loic Badiashile isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Loic Badiashile Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loic Badiashile futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Monaco

31 Ocak 2019 yılında Rennes

30 Haziran 2019 yılında Monaco

1 Temmuz 2019 yılında Cercle Brugge

31 Aralık 2019 yılında Monaco

12 Şubat 2020 yılında Amiens SC

30 Haziran 2020 yılında Monaco

21 Eylül 2020 yılında Las Rozas CF

30 Haziran 2021 yılında Monaco

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2022 yılında Inter de Madrid

1 Temmuz 2022 yılında Burgos CF

Loic Badiashile Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loic Badiashile şuan Burgos CF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Limoges FC (2005-2008), SC Malesherbes (2008-2011), FCO Saint-Jean-de-la-Ruelle (2011-2012), SC Malesherbes (2012-2013), AS Monaco (2013-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.