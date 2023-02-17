Loic Besson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loic Besson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loic Besson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loic Besson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loic Besson 9 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Loïc Martin Besson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loic Besson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vulpes-vna yapmaktadır. Loic Besson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFC Lüttich futbol takımında oynamaktadır. RFC Lüttich takımına 31 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Loic Besson'nin RFC Lüttich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Loic Besson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Loic Besson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Loic Besson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loic Besson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Virton U21

1 Temmuz 2019 yılında RE Virton

31 Ağu 2020 yılında RFC Lüttich

Loic Besson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loic Besson şuan RFC Lüttich takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Malonne, RSC Charleroi, UR Namur, Ciney

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.