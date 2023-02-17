Loic Chatton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loic Chatton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loic Chatton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loic Chatton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loic Chatton 26 Şubat 1991 tarihinde Biel/Bienne şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İsviçre,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Loïc Chatton şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loic Chatton Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Loic Chatton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Breitenrain futbol takımında oynamaktadır. FC Breitenrain takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Loic Chatton'nin FC Breitenrain ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Loic Chatton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Loic Chatton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Loic Chatton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loic Chatton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Biel-Bienne

1 Ekim 2010 yılında FC Sion

1 Temmuz 2011 yılında FC Lugano

1 Aralık 2011 yılında FC Sion

1 Ocak 2012 yılında FC Biel-Bienne

30 Haziran 2012 yılında FC Sion U21

3 Temmuz 2013 yılında Neuchâtel Xamax

1 Temmuz 2016 yılında FC Solothurn

5 Ocak 2022 yılında FC Biel-Bienne

1 Temmuz 2022 yılında FC Breitenrain

Loic Chatton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loic Chatton şuan FC Breitenrain takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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