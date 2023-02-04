Loic Etoga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loic Etoga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loic Etoga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loic Etoga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loic Etoga 1 Nisan 2003 tarihinde Nkol Megnegue şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cyrille Loic Onana Etoga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loic Etoga Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M7S SPORT ELITE yapmaktadır. Loic Etoga, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Loic Etoga'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Loic Etoga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Loic Etoga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Loic Etoga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loic Etoga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2021 yılında Olymp. Volou

30 Ocak 2022 yılında AS Internat.

31 Ocak 2022 yılında Dijon FCO B

1 Temmuz 2022 yılında Dijon

Loic Etoga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loic Etoga şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Loic Etoga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kamerun U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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