Loic Luthi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loic Luthi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loic Luthi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loic Luthi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loic Luthi 30 Eylül 2003 tarihinde Winterthur şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loic Luthi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Loic Luthi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Loic Luthi'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Loic Luthi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Loic Luthi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Loic Luthi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loic Luthi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Winterthur U16

1 Temmuz 2019 yılında Winterthur U18

1 Temmuz 2021 yılında Winterthur U21

1 Ocak 2022 yılında FC Seuzach

30 Haziran 2022 yılında Winterthur U21

2 Ağu 2022 yılında SC Kriens

30 Haziran 2023 yılında Winterthur U21

Loic Luthi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loic Luthi şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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