Loic Nego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loic Nego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loic Nego adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loic Nego Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loic Nego 15 Ocak 1991 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loic Nego Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Cover yapmaktadır. Loic Nego, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 30 Ağustos 2015 tarihinde katılmıştır. Loic Nego'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Loic Nego Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Loic Nego isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Loic Nego Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loic Nego futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında FC Nantes U17

1 Temmuz 2007 yılında FC Nantes U19

1 Temmuz 2008 yılında FC Nantes B

1 Temmuz 2009 yılında FC Nantes

20 Temmuz 2011 yılında Roma A19

1 Temmuz 2012 yılında Roma

31 Ocak 2013 yılında Standard Liège

30 Haziran 2013 yılında Roma

9 Eylül 2013 yılında Újpest FC

29 Ocak 2014 yılında Charlton Ath

22 Ağustos 2014 yılında Újpest FC

30 Haziran 2015 yılında Charlton Ath

30 Ağustos 2015 yılında Videoton FC

Loic Nego Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loic Nego şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Loic Nego Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Alianza, Garges-les-Gonesse, Bourget, AS Roma

Macaristan takımında 7 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 2 gol atmıştır.

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