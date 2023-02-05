Loic Nestor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loic Nestor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Loic Nestor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Loic Nestor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Loic Nestor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loic Nestor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Loic Nestor

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loic Nestor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loic Nestor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loic Nestor 20 Mayıs 1989 tarihinde Pointe-à-Pitre şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Guadeloupe,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loic Nestor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Loic Nestor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 12 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Loic Nestor'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Loic Nestorboyu ve yaşı kaç

Loic Nestor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Loic Nestor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Loic Nestor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loic Nestor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında AC Le Havre

1 Temmuz 2012 yılında LB Châteauroux

6 Temmuz 2015 yılında Valenciennes FC

12 Temmuz 2019 yılında Grenoble

Loic Nestor kimdir

Loic Nestor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loic Nestor şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Loic Nestor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Guadeloupe takımında 3 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Loic Nestor nereli

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