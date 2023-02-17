Loic Ombala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loic Ombala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loic Ombala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loic Ombala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loic Ombala 31 Mart 1997 tarihinde Essé şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kamerun,Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loic Ombala Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestsports yapmaktadır. Loic Ombala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Loic Ombala'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Loic Ombala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Loic Ombala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Loic Ombala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loic Ombala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Team Vaud U16

1 Temmuz 2013 yılında Team Vaud U18

1 Ocak 2015 yılında Team Vaud U21

1 Ocak 2016 yılında Azzurri LS

1 Ocak 2017 yılında FC Bavois

16 Ağu 2017 yılında Azzurri LS

1 Ocak 2018 yılında FC Fribourg

1 Temmuz 2018 yılında Azzurri LS

14 Şubat 2019 yılında Vevey United

1 Temmuz 2019 yılında Etoile Carouge

9 Temmuz 2020 yılında Stade Nyonnais

1 Temmuz 2021 yılında Yverdon Sport

15 Şubat 2022 yılında AC Bellinzona

30 Haziran 2022 yılında Yverdon Sport

8 Temmuz 2022 yılında Etoile Carouge

Loic Ombala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loic Ombala şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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