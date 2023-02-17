Loick Ayina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loick Ayina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loick Ayina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loick Ayina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loick Ayina 20 Nisan 2003 tarihinde Brazzaville şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa,Kongo uyrukludur.Gerçek adı da Loick Denis Henry Ayina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loick Ayina Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TEMS yapmaktadır. Loick Ayina, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee United FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee United FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Loick Ayina'nin Dundee United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Loick Ayina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ayinaloick

http://instagram.com/loick.ayn

Loick Ayina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Loick Ayina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Loick Ayina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loick Ayina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Huddersf. U17

1 Temmuz 2020 yılında Huddersf. U19

29 Ekim 2021 yılında Boston Utd

29 Kasım 2021 yılında Huddersf. U19

1 Temmuz 2022 yılında Huddersfield B

31 Ocak 2023 yılında Dundee United

31 Mayıs 2023 yılında Huddersfield B

Loick Ayina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loick Ayina şuan Dundee United FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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