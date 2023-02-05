Loick Lespinasse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loick Lespinasse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loick Lespinasse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loick Lespinasse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loick Lespinasse 20 Temmuz 2000 tarihinde Bergerac şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loick Lespinasse Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STA yapmaktadır. Loick Lespinasse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Loick Lespinasse'nin Pau FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Loick Lespinasse Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Loick Lespinasse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Loick Lespinasse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loick Lespinasse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2018 yılında Real Soc. Juv.A

31 Ağu 2018 yılında Antiguoko U19

30 Haziran 2019 yılında Real Soc. Juv.A

1 Temmuz 2019 yılında Real Sociedad C

1 Temmuz 2022 yılında Real Sociedad B

11 Ocak 2023 yılında Pau FC

Loick Lespinasse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loick Lespinasse şuan Pau FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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