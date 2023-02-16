Lois Diony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lois Diony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lois Diony adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lois Diony Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lois Diony 20 Aralık 1992 tarihinde Mont-de-Marsan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa,Martinique uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lois Diony Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LB SPORT & MANAGEMENT yapmaktadır. Lois Diony, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Lois Diony'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lois Diony Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lois_diony_9/

Lois Diony Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lois Diony isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lois Diony Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lois Diony futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2011 yılında FC Nantes B

8 Ağu 2013 yılında Mont-de-Marsan

29 Ocak 2014 yılında Dijon

7 Temmuz 2017 yılında Saint-Étienne

25 Ocak 2018 yılında Bristol City

30 Haziran 2018 yılında Saint-Étienne

10 Eylül 2020 yılında Angers SCO

5 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız

30 Haziran 2022 yılında Angers SCO

Lois Diony Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lois Diony şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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