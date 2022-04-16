Lojistik Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lojistik Elemanı görev tanımı nedir, Lojistik Elemanı ne iş yapar, Lojistik Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lojistik Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lojistik Elemanı Tanımı;

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Lojistik Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Lojistik Elemanı Maaşları

Lojistik Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Lojistik Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lojistik Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.25

Meslek Adı :

Lojistik Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş piyasasında faaliyet gösteren işyerlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü ürünün tedariki, stoklanması, paketlenmesi ve tüketileceği pazar mahalline kadar (dağıtım) nakliyesi işlemleriyle uğraşan, bulunduğu piyasada üretim, stoklama, pazarlama, planlama ve organizasyon faaliyetleriyle uğraşan tüm birimlerle çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Lojistik Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dağıtım işlemleri kapsamında; dağıtım sözleşmesi yapılması, sevk talimatı alınması, ürünlerin teslim alınması ve depolanması, sevkıyat planlaması, son kontrol ve araçlara yükleme yapmak, sevkıyat yapmak, teslimat geri bildirimi ve raporlama, iade gelen ürün işlemlerinin yapılması, dağıtım maliyetlerinin tespit edilmesi, fiyatlandırma işlemlerini yapmak,

b) Depo yönetimi işlemleri kapsamında; depoda gerekli donanımı belirlemek, depo tasarım işlemlerini yapmak, teslim-tesellüm işlemleri ve barkodlama işlemlerini yapmak,

c) Depo araç ve malzemeleri işlemleri kapsamında ambalajlama malzemelerini kullanıma hazırlamak; palet, konteynır, forklift, transpalet ve vinç kullanarak taşıma işlemlerini yapmak,

d) Karayolu taşımacılığı ile ilgili olarak, karayolu taşıma sözleşmesi ve firma seçimini yapmak, araç seçimi ve yükleme planını yapmak, yükleme işlemini gerçekleştirmek,

e) Havayolu taşımacılığı ile ilgili olarak, uluslararası havacılık kurallarını (IATA) uygulayarak, tehlikeli madde taşımacılığı, kargo işlemleri ve yükleme işlemlerini yapmak,

f) Denizyolu taşımacılığı ile ilgili olarak, müşteri siparişi almak, taşıma sözleşmesi ve taşıma organizasyonu yapmak, denizyolu eşya takibi ve gemi varış işlemlerini yapmak, gümrük işlemleri, eşyanın çekilmesi ve faturalama işlemlerini yapmak,

g) Demiryolu taşımacılığı ile ilgili olarak; demiryolu taşıma sözleşmesi hazırlamak, demiryolu taşıma süreciyle ilgili işlemleri yapmak,

h) Kombine taşımacılık ile ilgili olarak; ilgili işlemleri yapmak,

i) Belge işlemleri kapsamında; ticari, yükleme, taşıma (sevk), dolaşım ve menşe vb. belgelerinin araştırılması, temin edilmesi ve düzenlenmesi işlemlerini yapmak,

j) Lojistik satın alma kapsamında; satın alma tekniklerini uygulayarak işlemleri gerçekleştirmek,

k) Stok yönetimi işlemleri kapsamında; stok takibi ve yönetimi işlemlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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