Lojistik Gümrük Takipçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lojistik Gümrük Takipçisi görev tanımı nedir, Lojistik Gümrük Takipçisi ne iş yapar, Lojistik Gümrük Takipçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lojistik Gümrük Takipçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lojistik Gümrük Takipçisi Tanımı;

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Lojistik Gümrük Takipçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Lojistik Gümrük Takipçisi Maaşları

Lojistik Gümrük Takipçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Lojistik Gümrük Takipçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lojistik Gümrük Takipçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.70

Meslek Adı :

Lojistik Gümrük Takipçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde; iş hazırlıklarını yapan, ithalat ve ihracata ilişkin lojistik operasyonlarda eşya ve taşıtın gümrük ile ilgili işlemlerini yürüten ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Lojistik Gümrük Takipçisi ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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