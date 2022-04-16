Lojistik Gümrük Takipçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Lojistik Gümrük Takipçisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Lojistik Gümrük Takipçisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Lojistik Gümrük Takipçisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Lojistik Gümrük Takipçisi görev tanımı nedir, Lojistik Gümrük Takipçisi ne iş yapar, Lojistik Gümrük Takipçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lojistik Gümrük Takipçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Lojistik Gümrük Takipçisi Tanımı;
__
Lojistik Gümrük Takipçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Lojistik Gümrük Takipçisi Maaşları
Lojistik Gümrük Takipçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Lojistik Gümrük Takipçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lojistik Gümrük Takipçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
İşkur Lojistik Gümrük Takipçisi İş İlanları İçin Tıklayın
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4323.70
Meslek Adı :
Lojistik Gümrük Takipçisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları
Meslek Grubu :
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları
Meslek Birim Grubu :
Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde; iş hazırlıklarını yapan, ithalat ve ihracata ilişkin lojistik operasyonlarda eşya ve taşıtın gümrük ile ilgili işlemlerini yürüten ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Lojistik Gümrük Takipçisi ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Lojistik Gümrük Takipçisi maaşlarına ek olarak sizlerde Lojistik Gümrük Takipçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?
Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?
Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?