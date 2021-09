Lojistik Operasyon Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Lojistik Operasyon Elemanı Maaşları, ve İş İlanları

Lojistik Operasyon Elemanı görev tanımı nedir, Lojistik Operasyon Elemanı ne iş yapar, Lojistik Operasyon Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lojistik Operasyon Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lojistik Operasyon Elemanı Tanımı;

Vardiya saatleri içerisinde operasyonu aksamadan yürüten ve bu amaçla gerekli olan önlem ve kararları alan, çalışanları yönlendiren ve raporlama yapan kişidir.

Lojistik Operasyon Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Lojistik Operasyon Elemanı Maaşları

Lojistik Operasyon Elemanı maaşı ortalama aylık 3.950- TL’dir. En düşük Lojistik Operasyon Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.100- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lojistik Operasyon Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Lojistik Operasyon Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Lojistik Operasyon Elemanı Ne İş Yapar?

Lojistik Operasyon Elemanı, çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Her vardiya başında depoyu gezerek denetlemek, uygunsuzlukları tespit ederek gidermek,

b) Yükleme ve boşaltma faaliyetleri için WMS bilgisayar programı üzerinden iş atamalarını

gerçekleştirmek,

c) Gelen (ınbound) ekibinin planlarına göre ECS Bilgisayar programı üzerinden araçları depoya

yüklemek üzere depoya davet etmek

d) Gerektiğinde irsaliye kesmek, veri giriş elemanının fonksiyonlarını yerine getirmek,

e) Kasa stoklarını anlık olarak takip etmek ve eksik kasaları raporlayarak firmaya iletmek,

f) Tedarikçilerden gelen yanlış irsaliye kesimlerini takip etmek ve düzeltmek,

g) Gelen (ınbound) ekiple sürekli iletişim içinde olmak,

h) Firmadan kaynaklanan problemleri takip etmek ve sonuçlandırmak,

i) CHEP (Müşterinin çalıştığı firma) sistemi ile ilgili vardiya raporunu hazırlamak,

j) Mazot takip listesini düzenlemek,

k) Barkot okuyan cihazlarla (RF) ilgili problemleri gidermek ve raporlamak,

l) Yaptığı işteki değişen koşullara uyum sağlamak, işiyle ilgili yöneticisi tarafından verilen görevleri

yerine getirmek,

m) Ara taşıma irsaliyelerinin sisteme (WAS) girişini yapmak,

n) Vardiya başında her gün personel ile bilgilendirme toplantısı yapmak,

o) Şirketin belirlediği dönemlerde yapılan ve tüm çalışanlara uygulanan performans değerlendirme

uygulaması ile ilgili yükümlülüklerini duyurulan süreler içinde ve eksiksiz yerine getirmek,

p) Acil durum uygulamalarına ve bu hususta hazırlanmış olan acil durum planına tam olarak uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Lojistik Operasyon ElemanıMeslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Lojistik Operasyon Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Lojistik Operasyon Elemanı mesleğinin meslek kodu 4321.20 olarak belirlenmiştir



