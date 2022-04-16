Lojistik Takip Analisti Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lojistik Takip Analisti görev tanımı nedir, Lojistik Takip Analisti ne iş yapar, Lojistik Takip Analisti olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lojistik Takip Analisti mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lojistik Takip Analisti Tanımı;

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Lojistik Takip Analisti Maaşı Ne Kadar? 2022 Lojistik Takip Analisti Maaşları

Lojistik Takip Analisti maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Lojistik Takip Analisti maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lojistik Takip Analisti iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.19

Meslek Adı :

Lojistik Takip Analisti

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Üretim hattına malzeme akışını kapsayan günlük operasyonların yönetimine destek veren; nakliye ve malzeme hareketlerinin operasyonlarını takip eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Lojistik Takip Analisti , çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sevkıyatların güncel durumlarını belirli periyotlarla ilgili kuruluşlara bildirmek,

b) Sefere çıkamayan araçların (kasa eksiği sebebiyle vs.) çıkarılması için gerekli aksiyonları almak (firmalardaki kasa durumunun sorgulanması vb.)

c) Sefer saati gelen araçların seferlerine başlayıp başlamadıklarını araç-takip sistemlerinin telefon yardımıyla kontrolünü yapmak,

d) Araçların yolda veya imalatçıda yaşadıkları sorunlara çözüm getirmek. (araç arızaları, sığmayan malzeme v.s)

e) İlgili kuruluştan imalatçılara geri gidecek iade ve fason malzemeleri göndermek,

f) İlgili kuruluşun değişen ihtiyaçları doğrultusunda sevkıyatları denetlemek ve takip etmek, araç kapasite kullanım oranları doğrultusunda rotaları izlemek,

g) Sürücüye verilecek evrakları (Sefer Formu, Yükleme Formu) hazırlamak formlardaki verilerin güncelliğini sağlamak,

h) Zaman penceresine uyum, rota ve sefer takibi yapmak, i) Müşteri talebi doğrultusunda araçların ilgili kuruluş içerisindeki hareketlerini takip ve koordine etmek,

j) Boş kasa yüklenmeye hazır araçları Boş kasa yönetimine yönlendirir, boş kasa formlarını boş kasa yönetimine aktarır,

k) Acil/özel sevkıyatları organize ve takip etmek, bu sevkıyatlarla ilgili zaman pencereleri, gelir ve gider faturalandırma girişlerini yapmak,(taşınan parça, araç tipi, sürücü-nakliyeci, nakliye faturalandırma bilgisi),

l) Sefer takip bilgilerini sisteme işler, güncelliğini sağlar,

m) Nakliye birimi, araç sağlayıcılar, sürücüler, Üretim planlama bölümü, ambar ve malzeme hareketleri bölümü, ikmal analistleri ve tedarikçiler ile koordinasyonu sağlar,

n) Seferdeki sürücünün operasyon merkezi ile sürekli irtibat halinde olmasını ve zaman pencerelerine uyumunu sağlamak,

o) Raporlama için gerekli operasyonel bilgilerin sistemde günceliğini sağlamak,

p) Sürücü kayıtlarını takip etmek ve güncelliğini sağlamak,

q) Hasarlama ve eksik olaylarında tanımlanmış prosedürleri uygulamak,

r) İhtiyaç durumunda araç sağlayıcı ve sürücülere eğitim verir,

s) Yaptığı işteki değişen koşullara uyum sağlamak, işiyle ilgili yöneticisi tarafından verilen yeni görevleri yerine getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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