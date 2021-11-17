Lojistik Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Lojistik Uzmanı Maaşları İş İlanları

Lojistik Uzmanı görev tanımı nedir, Lojistik Uzmanı ne iş yapar, Lojistik Uzmanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lojistik Uzmanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lojistik Uzmanı Tanımı;

İlgili kuruluşa gelen metaryal akışı sürecinin problemsiz, en verimli ve en etkin şekilde yürütülmesini sağlayan kişidir.

Lojistik Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Lojistik Uzmanı Maaşları

Lojistik Uzmanı maaşı ortalama aylık 4.700- TL’dir. En düşük Lojistik Uzmanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lojistik Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Lojistik Uzmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Lojistik Uzmanı Ne İş Yapar?

Lojistik Uzmanı, çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Operasyonun geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için çalışmak,

b) Şirket içi ve müşteri odaklı iyileştirme projelerini organize etmek,

c) Operasyon performans göstergelerini ölçmek ve raporlamak,

d) Kaynakların kullanımını takip etmek, verimli kullanılmasını sağlamak,

e) Süreçte yapılan hataları tespit etmek tekrarlanmaması için çözüm üretip önlem almak,

f) Ekipler arası iletişimin etkin olmasını sağlamak,

g) Müşteri nakliye birimi, araç sağlayıcılar, imalatçılar vb. gelen ekip arasında iletişime destek

vermek,

h) Sisteme yeni bir tedarikçi katıldığında sistemin işleyişini anlatan sunumu yapmak,

i) İhtiyaç durumunda araç sağlayıcısı ve sürücülere eğitim vermek,

j) Kaza, hasarlanma, vs. olaylarda ekibi yönlendirmek, olayların sonuçlandırılması ve ileriye

yönelik önlem alınması sürecine liderlik etmek,

k) Şirket hedefleri ve departman planları doğrultusunda Lojistik takip analistlerinin görev

dağılımlarının belirlenmesini sağlamak,

l) Yaptığı işteki değişen koşullara uyum sağlar, işi ile ilgili yöneticisi tarafından verilen görevleri

yerine getirmek.

m) Şirket işe alım prosedürüne uygun olarak gerçekleştirilen işe alım mülakatlarında lojistik

operasyon sorumlusuna destek vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Lojistik Uzmanı Meslek Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Stok Büro Elemanları

Lojistik Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Lojistik Uzmanı mesleğinin meslek kodu 4321.22 olarak belirlenmiştir

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