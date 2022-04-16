Lojman Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Lojman Sorumlusu Tanımı;
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Lojman Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Lojman Sorumlusu Maaşları
Lojman Sorumlusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Lojman Sorumlusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lojman Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
5151.13
Meslek Adı :
Lojman Sorumlusu
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Hizmet Ve Satış Elemanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar
Meslek Grubu :
Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları
Meslek Birim Grubu :
Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerindeki Temizlik Ve Bina Bakımı Sorumluları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Lojman Sorumlusu, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
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