Lok Makineci Maaşı Ne Kadar? 2021 Lok Makineci Maaşları ve İş İlanları

Lok Makineci görev tanımı nedir, Lok Makineci ne iş yapar, Lok Makineci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lok Makineci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lok Makineci Tanımı;

Lok makinesi ile uygun dikiş tekniklerini kullanarak giysi üretimi yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Lok Makineci Maaşı Ne Kadar? 2021 Lok Makineci Maaşları

Lok Makineci maaşı ortalama aylık 4.300 - TL’dir. En düşük Lok Makineci maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lok Makineci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Lok Makineci Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Lok Makineci Ne İş Yapar?

Lok Makineci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Lok makinesini dikime hazırlamak

b) Makineye iğne takma işlemlerini yapmak,

c) Makineye iplik takma işlemlerini yapmak,

d) Lok makinesinde dikiş ayarları yapma işlemlerini yapmak,

e) Lok makinesini kullanma işlemlerini yapmak,

f) Lok makinesinde oluşabilecek dikiş hatalarını gidermek,

g) Lok makinesine aparat takma işlemlerini yapmak,

h) Lok makinesinin temizlik ve bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Lok Makineci Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dikiş Makinesi Operatörleri

Lok Makineci Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Lok Makineci mesleğinin meslek kodu 8153.22 olarak belirlenmiştir

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