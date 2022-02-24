Lokalize ne demek, TDK'ya göre Lokalize kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lokalize ne demek? Lokalize TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lokalize kelimesi. Peki lokalize ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lokalize nedir, lokalize kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LOKALİZE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lokalize kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lokalize kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lokalize kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Yerini ve niteliğini belirlemek, sınırlamak` anlamındaki lokalize etmek, `yeri ve niteliği belirlenmek, sınırlanmak` anlamındaki lokalize olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz

