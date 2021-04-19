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Lokanta ve turizmci esnaflar ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeği düzenledi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde restoran işletmecileri bir araya gelerek ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofrasını kuruyor.

Lokanta ve turizmci esnaflar ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeği düzenledi

Tüm Restaurant ve Turizmciler Derneği Karabük Şube Başkanı Safa Erol Altınok, pandemi ve ramazan ayından dolayı kapalı oldukları süreçte ihtiyaç sahibi ailelere 55 üyeleriyle birlikte iftar sofrası kurmayı planladıklarını söyledi.

Ramazan ayı süresince 2 bin kişiye evlerinde iftar sofrası kuracaklarını anlatan Altınok, "Pandemi de kapalı olduğumuz bu dönemde en azından bereketi olsun. Fakir fukaranın duasını almak ümidiyle, İmece usulü ile bir araya gelerek, muhtarlarımızın yardımları ile belirlenen ailelerin evlerine kadar kendimiz yemekleri dağıtıyoruz. Üyelerimizin tamamı restoran işletmecisi aşçı ve şef arkadaşlarımızla birlikte Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimizin iftar sofralarını kuracağız."

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Lokanta ve turizmci esnaflar ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeği düzenledi

Lokanta ve turizmci esnaflar ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeği düzenledi

Lokanta ve turizmci esnaflar ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeği düzenledi

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