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  3. Lokantacının zor anları! Canını zor kurtardı

Lokantacının zor anları! Canını zor kurtardı

Samsun'un Canik ilçesinde bir lokantaya giren kimliği belirsiz 2 kişi, 30 yaşındaki lokanta sahibi Cüneyt Aydın'a bıçak ve yumruklarla saldırdı. çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulan Aydın, polise şikayette bulunurken o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

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17 Kasım 2020 Salı 11:01
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