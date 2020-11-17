Lokantacının zor anları! Canını zor kurtardı
Samsun'un Canik ilçesinde bir lokantaya giren kimliği belirsiz 2 kişi, 30 yaşındaki lokanta sahibi Cüneyt Aydın'a bıçak ve yumruklarla saldırdı. çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulan Aydın, polise şikayette bulunurken o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
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17 Kasım 2020 Salı 11:01
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