Lokantacının zor anları! Canını zor kurtardı

Samsun'un Canik ilçesinde bir lokantaya giren kimliği belirsiz 2 kişi, 30 yaşındaki lokanta sahibi Cüneyt Aydın'a bıçak ve yumruklarla saldırdı. çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulan Aydın, polise şikayette bulunurken o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.