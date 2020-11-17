Çin'in Vuhan kentinde başlayan yeni tip koronavirüste vaka sayısı dünya üzerinde 55 milyonu aştı. Ülkemizde de 1 Haziran tarihinde başlatılan 'Yeni Normal' süreciyle birlikte vatandaşların önlemlere eskisi kadar uymaması, vaka sayılarında patlamaya neden oldu. Pozitif vakaların en yoğun olduğu kent olarak bilinen İstanbul'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni önlemler alındı. Bulaş riskini en aza indirgemek amacıyla belediyeye bağlı kültür merkezleri, spor salonları ve İSMEK Kurs merkezlerinin kapatılmasının ardından bugün yapılacak kabine toplantısında da yeni kararlar alınarak birtakım konularda kısıtlamalar getirilmesi bekleniyor. Peki Lokantalar, kafeler, restoranlar kapanacak mı?

LOKANTALAR, KAFELER, RESTORANLAR KAPANACAK MI?

Kovid-19 salgınının ikinci dalgasından sonra 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı, açık alanda sigara içme yasağı gibi birçok önlem uygulamaya konmuştu. Bilim Kurulu bugün yaptığı toplantı ile süreçte alınacak yeni önlemlerle ilgili olarak da önerilerde bulundu. Bilim Kurulu’nun önerisi Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülecek. Birçok kişi kafe ve restoranların kapatılıp kapatılmayacağını ve sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Hangi yasakların yeniden uygulanmaya başlanacağı ise Bakanlar Kurulu toplantısından sonra belli olacak.

Kovid-19 salgınınsa ikinci dalganın etkisini göstermeye başlaması ile beraber yeni alınacak önlemler gündemde yerini almaya başladı. İkinci dalganın gelmesi ile beraber 65 yaş üzerine kısmi sokağa çıkma yasağı, park bahçe gibi açık alanlarda sigara içme yasağı birçok ilde uygulanmaya başlandı. Bu yasaklara rağmen Covid-19 vakalarındaki artışın devam etmesi ve hastalığın bulaş riskinin yüksek olduğunun gözlemlenmesi ile Bilim Kurulu önlem için yeni önerilerde bulundu.

Bilim Kurulu’nda yapılan son toplantıda okul tatillerinin uzatılması ve kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanması önerildi. Bununla beraber pandeminin başlangıç sürecinde uygulanan yasaklardan biri olan restoran, kafe ve barların kapatılması da önerilen önlemlerden biri oldu.

Bilim Kurulu toplantısında önerilen kafe bar ve restoranların kapatılması önerisinin Bakanlar Kurulu’nda nasıl karşılanacağı ve alınacak karar henüz belli değil. Toplantıdan sonra hangi yeni önlemlerin uygulanmaya başlanacağı belli olacak