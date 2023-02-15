Loke Mattsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loke Mattsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loke Mattsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loke Mattsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loke Mattsson 3 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Loke Rickard Mattsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loke Mattsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Loke Mattsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Loke Mattsson'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Loke Mattsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Loke Mattsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Loke Mattsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loke Mattsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Trelleborg

Loke Mattsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loke Mattsson şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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