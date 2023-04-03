Lokman Hekim Van Hastanesi yönetiminden Makbule Kaya açıklaması!

Lokman Hekim Van Hastanesi yönetimi, yaklaşık 10 gün önce bel fıtığı ameliyatı için gelen 33 yaşındaki Makbule Kaya'nın hayatını kaybettiği yönünde çıkan haberlerle ilgili açıklama yayınladı.

Lokman Hekim Van Hastanesi açıklama yayınladı.

"Hastamız Makbule Kaya'nın hastanemizde tedaviye kabul edildiği ilk günden itibaren sağlığına kavuşması için özveriyle mücadele edilmiştir. Süreç hastane yönetimimiz ve ilgili uzman hekimlerimiz tarafından hassasiyetle takip edilmiştir. Konu ile ilgili kurumsal anlamda kurum içi disiplin soruşturması başlatılmış, hem iki çalışanın iş akdi sonlandırılmış, hem de cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca Sağlık Müdürlüğümüz de süreçten haberdar edilmiştir. Gerek hastanemizin gerekse daha sonrasında tedavisine devam edilen üniversite hastanesinin tüm gayret ve çabalarına rağmen hastamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduğumuzu ifade etmek isteriz. Merhumeye Allah'tan rahmet ve kederli ailesine de başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.