Lokman isminin anlamı nedir, Lokman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Lokman isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Lokman ismi ne demek, Lokman ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Lokman isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Lokman İsminin anlamı nedir? TDK Lokman anlamı:

Lokman isminin anlamı Türk Dil Kurumunda bulunmamaktadır.

Lokman İsmi Kuranda geçiyor mu?

Lokman ismi Kuran’n Kerim'de geçmektedir (Lokman Suresi 12,13).

Lokman isminin kökeni:

Lokman ismi Farsça/Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 18031 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Lokman isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Lokman isminin rengi:

Kahverengi

Lokman ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Lokman isminin Harf Analizi Nedir ?

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Lokman ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

L : Sanatsal, naif, yetenekli

O : Sağduyulu, utangaç

K : Kariyerli

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

Lokman isminin Numerolojisi Kaçtır?

Lokman ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

L : 15

O : 18

K : 14

M : 16

A : 1

N : 17

= 81 – Lokman İsminin Numeroloji Toplamı 81’dir.

Lokman isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Lokman ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Lokman isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

L: 3 O: 6 K: 2 M: 4 A: 1 N: 5 = 21

2 + 1 = 3 Kader sayısıdır

Lokman isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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