Lokomotiv Moskova - Bayern Münih maçı CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi tarihinde son dönemlerin en başarılı takımı Bayern Münih, Devler Ligi'nin ikinci haftasında Lokomotiv Moskova deplasmanına gidiyor. Bayern Münih ile Lokomotiv Moskova, Avrupa kupalarında daha önce sadece 1995/96 UEFA Kupası'nda karşı karşıya gelmiş ve deplasman ekipleri birer galibiyet almıştı. Şampiyonlar Ligi'nde Rus takımlarına rakip olduğu 14 maçın sadece birini kaybeden Bayern Münih (10G 3B), tek mağlubiyetini Kasım 2016'daki son karşılaşmada aldı (2-3 vs FK Rostov). Lokomotiv Moskova, Avrupa kupalarında çıktığı son yedi iç saha maçının altısını ve son üç karşılaşmayı kaybetti (1G). Rusya temsilcisi, Avrupa kupaları tarihinde üst üste dört iç saha maçından mağlup ayrılmadı. Peki, Lokomotiv Moskova - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup A ikinci maçında, Lokomotiv Moskova ile Bayern Münih karşılaşıyor. Grupta 3 puanı bulunan Bayern ile 1 puanı bulunan Moskova, galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşma, bu akşam TSİ 20.55'de başlayacak. Lokomotiv Merkez Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi, Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını ise Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak.

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS, tüm Devler Ligi maçlarının bu sezon yayıncılığını üstlenecek. Lokomotiv Moskova - Bayern Münih mücadelesi de bu akşam saat 20.55'de beIN SPORTS HD 1 kanalından izlenebilecek.

Lokomotiv Moskova - Bayern Münih maçını canlı izlemek için tıklayınız.

İLK 11'LER

Lokomotiv Moskova 11'i: Guilherme, Rybus, Cerqueira, Corluka, Zhivoglyadov, Miranchuk, Magkeev, Ignatjev, Smolov, Krychowiak, Ze Luis.

Bayern Münih 11'i: Neuer, Pavard, Sule, Alaba, Hernandez, Goretzka, Kimmich, Muller, Tolisso, Coman, Lewandowski

2. HAFTA MAÇLARI

27 Ekim Salı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup A

20:55 Lokomotiv Moscow v Bayern München

23:00 Atletico Madrid v Salzburg

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup B

20:55 Shakhtar Donetsk v Inter

23:00 Mönchengladbach v Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup C

23:00 Marseille v Manchester City

23:00 Porto v Olympiakos

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup D

23:00 Atalanta v Ajax

23:00 Liverpool v Midtjylland

28 Ekim Çarşamba:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup E

20:55 Krasnodar v Chelsea

23:00 Sevilla v Rennes

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup F

23:00 Borussia Dortmund v Zenit St. Petersburg

23:00 Club Brugge v Lazio

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup G

23:00 Ferencvaros v Dynamo Kiev

23:00 Juventus v Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup H

20:55 Başakşehir FK v Paris Saint-Germain

23:00 Manchester United v RB Leipzig