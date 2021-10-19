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Lokomotiv Moskova - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasındaki 3. karşılaşmasına çıkacak. Bu kapsamda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak sarı kırmızılıların maçını izlemek isteyenler internette Lokomotiv Moskova - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Lokomotiv Moskova - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu sezon UEFA  Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Grupta 4 puanla lider durumda olan Galatasaray'în bu mücadelesini izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Lokomotiv Moskova - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lokomotiv Moskova - Galatasaray UEFA  Avrupa Ligi maçı 21 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Cimbomun bu zorlu müsabakası Moskova'da, RZD Arena Stadyumu'nda oynanacak.

LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Lokomotiv Moskova - Galatasaray UEFA  Avrupa Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek. 

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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