Bu sezon UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Grupta 4 puanla lider durumda olan Galatasaray'în bu mücadelesini izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Lokomotiv Moskova - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lokomotiv Moskova - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı 21 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Cimbomun bu zorlu müsabakası Moskova'da, RZD Arena Stadyumu'nda oynanacak.

LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Lokomotiv Moskova - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.