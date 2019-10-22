Lol urf ne zaman gelecek 2021? Lol urf modu nedir? Lol urf modu nasıl girilir?

2021 yılına girmemizle birlikte oyuncular yeni bir LoL urf modu bekliyor. Peki Lol urf modu nedir? Lol urf ne zaman gelecek 2021? Lol urf modu nasıl girilir? İşte ayrıntılar...

Geçen yıl yeni çıkan LOL URF modu, oyuncular tarafından bir hayli beğenilmişti. herhangi bir değişiklik olmaması halinde bu ay içerisinde oyunseverlerin erişimine açılacak. Kısıtlı değil, kısa süreli geleceği duyurulan LOL URF modunun, oyunun geleceği için de kritik bir öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

LOL URF NE ZAMAN GELECEK 2021?

Şuan için 2021 yılı içerisinde LoL urf modu ne zaman geleceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Mod geçen yıl 14 Mayıs tarihinde gelmişti ve yaklaşık 1 ay açık kalmıştı. Bu yıl yine aynı aynı zamanlarda gelebileceği tahmin ediliyor. Yani 2021 Mayıs ayında LoL urf modu gelebilir.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılmış net bir açıklama olmadığı için, şu an sadece tahmine dayalı varsayımlarda bulunabiliyoruz. Geçen yıl urf modu 10. yıl etkinlikleri kapsamında gelmişti; bu yıl da özel bir etkinliğin parçası olarak gelebilir.

LoL urf modu oyuncular tarafından çok beğenildi ancak oyuncuların reflekslerinin bozulmamasını isteyen Riot yetkilileri modu kısa süreli tuttu. Bu modda tüm işlemler normal moda göre daha hızlı gerçekleştiği için çok fazla urf oynayan oyuncuların gözlerinde ve reflekslerinde sorunlar oluştu. Bu sorunlar da normal ve dereceli maçlarda oyuncuların performanslarının düşmesine yol açtı.

Tüm bunlardan dolayı urf modunun bu yıl da kısa süreliğine gelmesi bekleniyor. Urf modunun kalıcı olmasına ihtimal verilmiyor.

İşte, oyunun tasarımcılarından geçtiğimiZ yılki mod hakkında detaylı açıklamalar;

KALICI URF İÇİN ÇALIŞILIYOR

"Asla gelmeyeceğini söylediğimiz bir modu neden geri getirdiğimizi merak edebilirsiniz. Doğrusunu söylemek gerekirse bu bir deney. League of Legends’ın bu özel dönüm noktası için URF’ün “yeni” bir versiyonunu deniyoruz; fakat olası oyuncu kaybını göz önünde bulundurduğumuzda, hâlâ bu oyun modunun riskli olduğunu düşünüyoruz. Yine de oyuncuların URF’ün geri dönmesini istediğinin farkındayız ve bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız."

URF'UN SORUNLARI ÇÖZÜLÜYOR

"Modu geri getirmeyi deneyeceksek, 10. yıldönümümüzden daha iyi bir zaman olamaz. Modun sorunlarını çözmek için pek çok değişikliğe gittik (umarız bunu başarırız) ve sınırlı süreliğine olsa bile topluluğumuza teşekkür etmek istedik.

Yaptığımız değişikliklerin etkisini görebilmek için, URF’ün bu versiyonu hakkındaki tüm görüşlerinizi dinleyeceğiz ve aynı zamanda modu kaldırmamıza yol açan verileri analiz edeceğiz."

URF SÜREKLİ YAYINDA MI OLACAK?

"Kesinlikle hayır. Bu bir deney. URF’ü anlamlı biçimde iyileştirdiğimizi umuyoruz ama modu sadece tek seferliğine getirmeyi planlıyoruz. Geçmişte URF’ün oyuncular üstünde olumsuz etkiler oluşturduğunu net bir şekilde açıklamıştık. Mod, özellikle insanların hevesini öldürüyor ve LoL’ü hepten bırakmasına sebep oluyordu. Değişikliklerin ardından durum düzelmezse, URF’ü sadece tek seferliğine gelen özel bir etkinlik olarak rafa kaldırmak zorundayız.

Umarız URF’e getirdiğimiz değişikliklerle bu sorunların bazılarına yol açan durumları düzeltebilmişizdir. Ayrıca yıllardır Sihirdar Vadisi ve şampiyonlara getirdiğimiz iyileştirmelerle de aynı etkiyi oluşturmayı umuyoruz. Ancak her şeyin yoluna girip girmediğinden emin değiliz."

LOL URF MODU NEDİR?

LoL Urf modu, ultra rekabet faktörünün kısaltmasıdır. Bu modu normal ve dereceli moddan ayıran en önemli yanı sürelerin kısa olmasıdır. Urf modunda skill respawn süresi 1-20 saniye arasına inmiştir. Skill süreleri 0,5-4 saniye civarlarındadır.

Süreler bu denli düşük olduğu için her şey çabuk bir şekilde olup biter. Maçın sonucu maç bitene kadar belirlenemez. Çünkü kaybeden birisi saniyeler içerisinde kazanan taraf olabilir. İşte bu sebepten dolayı rekabet ultra yaşanır. Sıkıcı bir maç yaşanma ihtimali yoktur; her maç oldukça yüksek ritimde geçer.

URF MODUNDA NELER DEĞİŞİYOR?

İlk olarak, şampiyon seçimine yasaklamalar ekledik. Takımlar önce yasaklamalarını kesinleştirecek, daha sonraysa standart kapalı seçime devam edecek. İki takım da aynı şampiyonları seçebilecek.

Haftalar süren testler sonrası getirdiğimiz ikinci değişiklikse, tıpkı ARAM’daki şampiyon dengelemeleri gibi bu modda da tüm şampiyonlara dengeleme ayarlamaları yaptık. Ayrıca şampiyonları düzenlemek için kullandığımız süreci büyük ölçüde geliştirdik. Böylece aşırıya kaçan şampiyonları bulduğumuzda daha çabuk davranabilecek ve ARAM’ı iyileştirmek için kullandığımız dengeleme araçlarını ve tekniklerini burada da uygulayabileceğiz. Şampiyonları seçebilme olanağının, modun dengesini son derece önemli kıldığının farkındayız ve her şeyin makul bir durumda olması için takipte kalacağız.

Son olarak, URF çıktığından beri Sihirdar Vadisi’ne getirdiğimiz bazı oyun akışı unsurlarını (kule barikatları gibi) bu moda da uyarladık ve daha fazla şampiyonun kendini gösterebilmesi için Kadim Ejderha’yı zayıflattık.

MANCINIK GERİ GELMİŞTİ

Evet! RURF’te iyi biçimde işleyen bütün değişiklikleri koruyoruz. Dolayısıyla mancınık geri dönüyor, Kadim Ejderha hâlâ güçlü (ama eskisi kadar değil). Ayrıca oyunu güzel ve heyecanlı kılacak birkaç değişiklik daha getiriyoruz.

LOL URF MODU NASIL GİRİLİR?

Riot’a Sor’un yeni bölümü paylaşıldı. Yeni bölümde Clash, özel oyunlar ve gelecek etkinlikler üzerine birçok soruya cevap verildi.

Düzenli olarak temalara, şampiyonlara veya kostüm serilerine (KOD ADI gibi) yönelik etkinlikler getiriyorsunuz. Fakat bunların kalitesi zamanla düştü. Oynanış deneyimi oyunculara yeni bir şey sunmuyor (oyun modları gibi) ve önceki etkinliklere göre sınırlı sayıda görevler geliyor. Bu da etkinlikleri sıkıcı hale getiriyor. Oyuncular için daha elle tutulur ve ilgi çekici etkinlikler getirecek misiniz? Evet, kesinlikle! Geribildirimlerinizi dinledik ve bunlara tüm kalbimizle katılıyoruz. Bu seneki etkinliklerin öncekilere göre daha heyecansız geçtiğinin farkındayız. Her bir etkinliğin tüm oyuncuları heyecanlandıran, özgün deneyimler sunmasını istiyoruz. Bu yüzden artık gelecekteki etkinliklere katılmanın daha ödüllendirici, istek uyandırıcı ve akılda kalır olmasını sağlayacağız. Bu hedefimize ulaşabilmek için planladığımız bazı şeyler şu şekilde: Etkinliklere (hem yeni hem eski) oyun modları getirmek

Görevlerin etkinliklerle etkileşimini Mücadele’ye benzer bir şekilde iyileştirmek (örn. Mücadele’de görevleri tamamladıkça dolan bir ilerleme göstergesi vardı ve bunları tamamladıkça ekollere özel ödüller kazanıyordunuz. Böylece her şey daha tutarlıydı.)

Daha fazla görev getirmek ve bunların “minyon biç”, “şampiyon katlet” ve “altın kazan” türündeki görevlerden çok daha çeşitli olmasını sağlamak Bu değişiklikleri yakında gelecek Dünya Şampiyonası etkinliğiyle birlikte ufak ufak görmeye başlayacaksınız ve 2020’de de iyileştirmeler yapmaya devam edeceğiz. Umarım Dünya Şampiyonası etkinliği hoşunuza gider. Etkinlik sırasında ve sonrasında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın!

NEDEN URF VEYA DİĞER MODLARIN ÖZEL OYUNLARINI KURAMIYORUZ? Dönüşümlü oyun modlarını işlevsel halde tutmak için yaptığımız çalışmalardan daha önce de bahsetmiştik. Yeni ve güncellenen şampiyonlar, yetenekler, eşyalar, rünler ve kostümler modlarda her zaman istenildiği gibi çalışmayabiliyor. Dönüşümlü oyun modlarının hızlı geliştirme döngüsünün çoğu zaman modları ilkel yollardan inşa etmemize sebep olduğunu göz önüne alırsak, oyunun kodunu değiştirmek veya düzenlemek (hasarın nasıl kaydedildiği veya kaplamaların oyuna nasıl yüklendiği gibi şeyler) çok daha fazla sorun çıkmasına yol açabilir. Geçmişte modları daha sık getiriyorken, işleri yolunda tutma çabalarımız Modlar Ekibi’nin toplam çalışma süresinin yarısını oluşturuyordu. Peki ya bu modları özel oyunlarda oynayabilsek ne olurdu? Ortada kaybedecek bir şey yoksa, dönüşümlü oyun modlarının biraz hatalı olması çok büyük sıkıntı çıkarmaz, değil mi? Hem dönüşümlü oyun modlarını özel oyunlarda sunmak Riot’un işini kolaylaştırmaz mıydı? Cevabımız hayır. Özel oyunlar için hatalı bir deneyimi size kasten sunmak istemiyoruz; çünkü LoL deneyiminizin oyunu nasıl oynarsanız oynayın yüksek kalitede olmasını hedefliyoruz. Prensiplerimiz bir yana, bazı hatalar o kadar ciddi ki tüm oyun sunucularının çökmesine sebep olabilir. Yani sadece hataların gerçekleştiği özel oyunlar değil, yüzlerce oyun çökebilir. Dolayısıyla oyunculara özel oyunlarda hatalı bir deneyim sunmayı göze alsak bile, böyle bir şey diğer tüm LoL oyuncularını da riske atar. Sonuç olarak bir modu özel oyunlara getirmek, diğer sıralara getirmekle aynı zamanı alıyor. Zamanımızı eski modları dönüşümlü olarak getirmek yerine, neden yeni modlar geliştirmeye ayırdığımız hakkındaki yazımızda durumu açıklamıştık.