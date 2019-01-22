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Londra caddeleri beyaza büründü

İngiltere'nin başkenti Londra'da etkili olan kar yağışı caddeleri beyaza bürüdü.

Londra caddeleri beyaza büründü

İngiltere'nin başkenti Londra'da etkili olan kar yağışı caddeleri beyaza bürüdü.

İngiltere'nin başkenti Londra'da etkili olan kar yağışıyla birlikte şehir beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının şehrin batısında etkili olmaya devam ettiği öğrenildi.

Meteoroloji uzmanları, geçtiğimiz hafta Londra'da azda olsa kar yağışı beklendiği ve sıcaklıkların düşeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: İHA

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