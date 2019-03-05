İngiltere'nin başkenti Londra'da iki havalimanı ve bir tren istasyonunda patlayıcı bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, polis sabah saatlerinde Heathrow ve London City Havalimanları ile Waterloo Tren İstasyonu'nda 3 ayrı paylayıcı cihaz tespit etti. Polis tarafından yapılan açıklamada, zarfların içindeki küçük el yapımı patlayıcı cihazlardan sadece bir tanesinin harekete geçerek alev aldığı belirtildi. İstasyonda patlayıcı cihaz tespit edilmesinin ardından Waterloo Tren İstasyonu'nun güvenlik kordonuna alındığı, Heathrow ve London City Havalimanlarının da şüpheli paket ihbarının ardından kısa süreliğine tahliye edildiği belirtildi. Heathrow Havalimanında bir çalışanın paketi açtığı ve cihazın alev aldığı bildirildi. Polis, olay nedeniyle uçuşlarda aksama yaşanmadığını açıkladı.

Öte yandan, Heathrow Havalimanında tespit edilen paketin üzerinde İrlanda pulu olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA