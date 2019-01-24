Londra'da Türk "Bilişim Garajı"

LONDRA (AA) - Türkiye’nin online eğitim platformu Bilişim Garajı, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen "dünyanın en büyük" eğitim teknolojileri fuarı İngiliz Eğitim, Talim ve Teknoloji Fuarı'nda (BETT Show) eğitim modeli ve içeriklerini sergiledi.

Londra'daki Excel fuar alanında dün başlayan ve 26 Ocak'ta sona erecek BETT Show'da, dünya eğitim sistemleri ve eğitimin geleceği ile ilgili çalışmalar sergileniyor.

Türkiye’nin online eğitim platformu Bilişim Garajı da fuarda, özgün modelini, zengin içeriğini ve çalışma kitlerini sektörün önde gelen şirketleri ve profesyonelleriyle paylaşıyor.

Bilişim Garajı Kurucusu Prof. Dr. Selçuk Özdemir, fuara ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'deki başarısını dünyaya taşıyan, diğer ülkelerin öğrencileri tarafından da kullanılan bir platform olmayı hedeflediklerini belirtti.

Özdemir, öğrencilerin bilişim teknolojilerinin sadece eğlence veya iletişim değil, aslında sorun çözme ve değer yaratma araçları olduğunu fark etmeleri, bu yönde bilgi ve beceri kazanmaları için online eğitim içerikleri geliştirdiklerini aktararak, "2013'ten bu yana her yıl platformu geliştirerek devam ediyoruz. Şu an 100 bin öğrencinin aktif olduğu sistemimizi farklı ülkelere ihraç ederek eğitim teknolojisi ihracatçısı unvanı ile anılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Yurt dışı okullarda sistemlerimizin kullanılması için görüşmelerimiz sürüyor"





Bilişim Garajı Genel Müdürü Zerrin Topal da son 2 yıldır Uzak Doğu, Avrupa ve ABD’den bazı firma ve yatırımcıların kapılarını çaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’den çıkan bir başarı hikayesine tüm dünyanın ortak olması için Londra’ya geldik. Fuarda eğitim ve teknoloji firmalarıyla bir araya gelerek dünyaya sistemimizi anlattık. Yeni iş birlikleri ve yurt dışı okullarda sistemlerimizin kullanılması için görüşmelerimiz sürüyor. Yakın bir zamanda Londra'da şirket kuracağız ve burada önemli okullarla iş birliği gerçekleştireceğiz. BETT Show, bizim yurt dışına açılma konusunda ivme yakalamamızı sağladı."





Kaynak: AA