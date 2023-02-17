Londrit Hamidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Londrit Hamidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Londrit Hamidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Londrit Hamidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Londrit Hamidi 12 Temmuz 2000 tarihinde Prishtina şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kosova,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Londrit Hamidi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SML yapmaktadır. Londrit Hamidi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Londrit Hamidi'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Londrit Hamidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Londrit Hamidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Londrit Hamidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Londrit Hamidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında BSC YB U17

1 Temmuz 2017 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2018 yılında Rapperswil-Jona

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2022 yılında FC Biel-Bienne

Londrit Hamidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Londrit Hamidi şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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