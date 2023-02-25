Long Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Long Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Long Chen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Long Chen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Long Chen 6 Ocak 1989 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陈龙 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Long Chen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 7 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Long Chen'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Long Chen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Long Chen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Long Chen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Long Chen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2017 yılında LN SY Urban

1 Ocak 2018 yılında TZ Yuanda

7 Nisan 2021 yılında QD Hainiu

Long Chen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Long Chen şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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