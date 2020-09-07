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Long March 4B uydusunun iticilerinden biri Gaoyao kasabasına düştü

Çin'in bugün uzaya gönderdiği Long March 4B uydusunun iticilerinden biri kasabaya düştü ve patladı. Kazada şans eseri kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.

Long March 4B uydusunun iticilerinden biri Gaoyao kasabasına düştü

Çin'in bugün uzaya gönderdiği Long March 4B uydusunun iticilerinden biri kasabaya düştü ve patladı. Kazada şans eseri kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.

Çin tarafından uzaya gönderilen Long March 4B uydusunun iticilerinden biri ülkenin Şansi bölgesindeki Gaoyao kasabasına düştü. İticinin havada yön değiştirerek bir kasabadaki bir okula doğru yöneldiği ardından okulun yakınlarındaki bir noktaya düştüğü aktarıldı. Çin medyası, iticinin düştükten sonra patladığını ve patlamanın ardından gökyüzüne turuncu bir dumanın yükseldiğini duyurdu. Kazada şans eseri yaralanmanın yaşanmadığı aktarıldı.

 



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