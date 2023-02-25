Long Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Long Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Long Song adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Long Song Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Long Song 20 Ağustos 1989 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 宋龙 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Long Song Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 15 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Long Song'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Long Song Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Long Song isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Long Song Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Long Song futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında QD Jonoon

15 Temmuz 2016 yılında SD Luneng

Long Song Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Long Song şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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